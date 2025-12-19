«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле утром 19 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Три дня объект будет находиться на примерно одинаковом расстоянии от Земли.

В эти минуты к Земле стремительно приближается крайне аномальное небесное тело. По виду это комета, но ученые не исключают, что она может оказаться инопланетным кораблем.

Дело в том, что астрономы зафиксировали на объекте запасы воды, а тепловое излучение на нем неравномерное. Помимо этого, от ATLAS, так назвали комету-корабль, исходит механическое эхо. Все эти технические характеристики мало что скажут обычному человеку. Но вместе они действительно крайне необычные для простой кометы. Поэтому специалисты и видят в этой истории инопланетный след.

«Не стоит беспокоиться, что этот объект может прилететь на Землю, мы не видим для этого никаких признаков. Но этот объект, как мы знаем, может оказаться каким-то инопланетным кораблем, который, например, разместить свои аппараты где-то в районе Юпитера. Вот это нужно будет отслеживать и наблюдать», — объяснил астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб.

Ближе всего к Земле ATLAS окажется около семи часов утра. И потом целых три дня будет на одном и том же расстоянии примерно в 500 тысяч километров, что по космическим меркам крайне немного.

