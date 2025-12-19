От кол-центра до прямой трансляции: в Гостином дворе все готово к «Итогам года»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Динамичная трансляция с 16 камер, дополненная реальность, идеальные технические условия — все это сделает трансляцию еще более интересной для всех россиян.

Более двух миллионов обращений поступило в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Две недели россияне со всей страны и за ее пределами звонили, писали, задавали вопросы президенту, делились наболевшим.

С помощью нейросетей все это обобщили и уже завтра президент будет говорить о самом важном. Немало запросов, кстати, волонтеры решили своими силами.

Ну, а основное мероприятие состоится в Гостином дворе, там уже все готово. В этом убедился корреспондент «Известий» Антон Золотницкий, который как раз накануне прямой линии пообщался с пресс-секретарем главы государства.

Президентский коридор — именно так Владимир Путин завтра зайдет в главный зал этой недели. За главным же столом пока итоги года не подводят — на первый взгляд, кажется, как будто записывают подкаст.

На самом деле так настраивают звук — долго и последовательно. На экраны даже выводят тестовые видеозвонки. Звукорежиссеры за пультом выверяют каждый параметр, а их немало.

«У нас есть отдельно микрофоны Владимира Владимировича, отдельно микрофоны ведущих и микрофоны в зал, которые будут давать людям, на вопрос президенту. <…> Самый первый микрофон — первого лица государства», — показал звукорежиссер программы «Итоги года с Владимиром Путиным"Александр Лунин.

Совмещенный формат «Итогов года» — а это и прямая линия, и большая пресс-конференция одновременно — предъявляет определенные требования к площадке. Во-первых, она должна быть оборудована экранами, на них будут выводиться вопросы граждан. А во-вторых, зал должен вместить несколько сотен журналистов.

Если точнее, в зале всего 650 мест. Модерировать общение президента с журналистами будет его пресс-секретарь. В эксклюзивном интервью «Известиям» Дмитрий Песков отмечает: спектр тем, которые больше всего волнуют россиян, в этом году изменился.

«Если, например, в прошлом году больше всего было вопросов, связанных со здравоохранением, с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов, и в тройку, даже, наверное, в пятерку не входит здравоохранение», — рассказал Песков.

Не так остро стоят и вопросы, связанные с поддержкой участников СВО. По словам Пескова, сказывается напряженная и системная работа. На первом месте в списке тем — социальное обеспечение. И здесь особенно важно, чтобы зрители сразу получали наглядную статистику — она будет в виде дополненной реальности.

«Вот на потолке вы видите вот эти вот точки и меточки. Ребята долго этой историей занимались. Несколько камер под них будет работать. И зритель увидит эту дополненную реальность с какой-то статистикой, с графикой, с цифрами», — пояснил заместитель главного исполнительного продюсера телеканала «Россия — 1» Александр Кормилицин.

Оформление зала — по-настоящему студийное, даже дизайнерское. Никакие элементы не должны выбиваться. И вот даже трансляционные камеры приходится маскировать кулисами.

В зале установлено 16 камер. Динамичная трансляция — залог того, что программа будет доступна любой аудитории, в том числе молодежи. Тем более, что запрос такой есть.

«Когда вы были в кол-центре, вы заметили, что выросла в процентном отношении возрастная группа молодежи, которая задает вопросы и присылает на прямую линию. С чем вы это связываете?» — спросил корреспондент.

«С тем, что молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства, это очень здорово. Интересуется президентской повесткой дня. Этого не было еще в прошлом году. В этом году беспрецедентный рост. Это больше чем на 10 процентов», — ответил Песков.

В целом же на «Итоги года с Владимиром Путиным» уже поступило более двух миллионов вопросов. Отправить свой можно будет в любой момент до конца программы.

