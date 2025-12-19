Фото, видео: www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

На фоне массовых беспорядков фермеров еврочиновники несколько часов ведут ожесточенный спор об изъятии российских активов, чтобы потратить их на Украину.

Главные события, которые напрямую касаются России, в эти минуты разворачиваются в Брюсселе. Там уже больше шести часов заседают лидеры ЕС, и основной вопрос, который по идее стоит на повестке: что делать с замороженными в Европе российскими активами. Точнее даже так: как их украсть.

Еще накануне в списке противников такого грабежа были семь стран. Но сегодня лидер движения за расхищение Урсула фон дер Ляйен заявила: «Из зала никто не выйдет, пока решение не будет принято». И вот в Бельгии уже 10 вечера, встреча до сих пор идет.

По данным издания Politico, переговоры за закрытыми дверями проходят напряженно. Во время короткого перерыва удалось поговорить с некоторыми еврочиновниками и они считают, что им сидеть в зале до ранних часов пятницы. Цель в Старом Свете прекрасно понимают, но новых решений принимать не хотят. Почему, объяснит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Никто не расходится, каждый теперь заложник этой политики. Вопрос замороженных российских активов, точнее как бы их все-таки украсть ожидаемо уходит в ночь.

Урсула фон Дер Ляйен грозилась запереть всех в здании. Евро-рекетирша. Настолько плохи дела со своими активами, что чужие приходится буквально выбивать.

«Мы должны найти решение сегодня. Как сказал председатель Совета, и я поддерживаю это: „Мы не покинем Европейский совет без решения по финансированию Украины на следующие два года“. У нас два варианта, и один из них должен быть согласован в Европейском совете», — сказала фон дер Ляйен.

Публично выставляют, что против одна только Бельгия, где хранится большая часть российских денег, в то время как даже противившаяся Германия с еврограбителями уже заодно.

«Я не вижу лучшего варианта, чем этот. У меня сложилось впечатление, что мы можем достичь соглашения», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

И с другими рассчитывали прийти к быстрому к согласию. Только за демонстративной сплоченностью снова скрывался раскол.

«Я думаю, что вопрос о замороженных активах мертв, верно? Есть достаточно стран-оппонентов, чтобы сформировать блокирующее меньшинство. Так что, я думаю, этот вопрос уже неактуален», — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме традиционной европейской фронды — Венгрии и Словакии — против отъема этих почти 200 миллиардов Чехия, Италия, Франция, на банковских счетах которой тоже много чего российского, однако французский президент Эммануэль Макрон — ни в какую не сдает. Ему вообще как никогда пришлось отбиваться от журналистов.

Здравомыслие оказалось совсем не чуждо и депутатам Европарламента. Воровать — нехорошо. Казалось бы прописная истина.

«Для меня совершенно ясно, что мы не должны брать эти активы ни для каких целей. У нас есть международные соглашения, которые четко говорят, что товары, принадлежащие другому государству, неприкосновенны», — указал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

В итоге глава киевского режима Владимир Зеленский как приехал с протянутой рукой…

«Это не просто 45–50 миллиардов — такой дефицит. Дело не только в фронте. Это в принципе способность Украины бороться. Это очень важно, это очень сильные и высокие риски для Украины», — сказал он.

… так и уедет, видимо, без гроша в кармане.

И вот еще, что не лишним было бы взять в расчет. Прямо под окнами Евросовета — уже не чужая, а своя война. Десятитысячное фермерское войско, коренная Европа, весь день в наступлении. Саммит в огне и под раскаты оглушительных взрывов, тракторные блокады против соглашения о беспошлинной торговли Меркосур и вот такие одиночные «партизанские вылазки» под окнами еврочиновников в цветах российского флага.

«Зачем размещать ракеты на Украине? Зачем размещать столько ракет к границам России? Зачем? Русские правы», — заявил участник акции.

Они забрасывают свои власти тем, что сами же и произвели: картошка, сладкая редька, яйца. В ответ полиция разгоняет протестующих из шлангов, подключенных к зданию Европарламента. Холодный душ демократии — из казенных гидрантов и полицейских водометов. Европейский квартал окутан облаками слезоточивого газа для разгона демонстрантов.

Проще ведь провести «удушающий прием», чем ответить на самый принципиальный в условиях кризиса вопрос — почему деньги снова на Киев, оборону, а не защиту собственных интересов.

