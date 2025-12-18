Трамп поторопил Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Глава Белого дома раскритиковал поведение властей Незалежной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования конфликта. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами.

«Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп признался, что надеялся на более обдуманную политику со стороны Киева.

«Вы знаете, вы слышали, как я говорил: я урегулировал восемь войн. <…> И я думал, что эта будет проще», — напомнил американский президент.

Однако Трамп надеется, что конфликт скоро придет к завершению, отметив, что стороны приближаются к этой цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили о подготовке контактов с США по урегулированию. Американская и российская делегации могут провести переговоры в ближайшие выходные.

