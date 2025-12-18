Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ

Арестованный за диверсию на «Северных потоках» Кузнецов служил в ВСУ

Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным журналистов, он служил в звании капитана.

Арестованный за диверсию на «Северных потоках» Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Spiegel со ссылкой на командира диверсанта.

Журналисты издания имеют в своем распоряжении письмо Минобороны Украины от 21 ноября, направленное уполномоченному Верховной рады по правам человека. В тексте значится, что Сергей Кузнецов проходил службу в подразделении A0987 в звании капитана с 10 августа 2022 года по 28 ноября 2023 года.

В публикации отмечается, что кодовое обозначение A0987 относится к командованию сил специальных операций ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова.

Его экстрадировали из Италии. По версии следствия, обвиняемый стал координатором группы из семи человек, разместившей взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года, когда и были зафиксированы утечки на газопроводе.

Российская сторона добивается международного расследования по произошедшим терактам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.