ЕЦБ не поддержит метод кредитования Украины, нарушающий международное право

При этом глава банка Кристин Лагард выразила уверенность в том, что лидеры ЕС разработают правомерный механизм.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет гарантировать механизм кредитования Украины, если он приведет к нарушению законодательства Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Спикер уверена, что лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе придумают механизм кредитования Киева, однако предостерегла от ожидания, что ЕЦБ будет его гарантировать.

«Мы — регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права. <…> Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать», — отметила глава ЕЦБ.

В четверг, 18 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящий саммит Евросоюза не завершится до тех пор, пока не будет решен вопрос финансирования Украины.

Она также добавила, что в повестке остается тема принудительного изъятия замороженных в Европе активов России под видом так называемого репарационного кредита Украине.

