«Еще месяц»: критику Соседову поставили неожиданный диагноз

Перспектива затяжной болезни сильно расстроила знаменитость.

Музыкальный критик Сергей Соседов спустя месяц после перелома ноги столкнулся с неприятным сюрпризом. Он рассчитывал, что очередной визит к врачам завершится снятием гипса, однако обследование показало обратное — восстановление идет значительно медленнее, чем ожидалось. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

По словам Соседова, рентген не выявил признаков сращения кости.

«Мне сделали рентген, и выяснилось, что ничего не срослось. Никак не ожидал такого! Целый месяц лодыжка не срастается!» — поделился Сергей.

При этом медработники сообщили, что гипс придется носить как минимум еще месяц, и даже этот срок не гарантирует полного восстановления. Сам критик признался, что данная перспектива его сильно расстраивает.

«Это мучение! Это настоящее наказание! Это настолько неприятно — прыгать на костылях! Я весь этот месяц мучаюсь! Теперь мне еще месяц предстоит. И перспективы туманные. Потому что она может и за два месяца не срастись. Перелом у меня простой, без смещения, но почему-то плохо заживает. Как я понял, это место плохо кровью снабжается», — рассказал музыкальный критик.

Несмотря на рекомендации врачей соблюдать покой, полностью менять привычный ритм жизни Соседов не намерен.

«Лежать я не буду категорически: этот вариант не годится для меня совершенно. Я не хочу, чтобы у меня атрофировался весь организм. В течение этого месяца я выходил в театры, выезжал на съемки… То есть я не лежал сутками напролет на кровати, а занимался обычными делами. Только на костылях передвигался. Бывало, конечно, что и на ногу наступал… Но редко», — рассказал Соседов.

При этом телеведущий не исключил, что в дальнейшем ему может понадобиться хирургическое вмешательство.

«Я не знаю, что мне делать. Нахожусь в некой растерянности, потому что не ожидал, что лодыжка за месяц не срастется. Слава Богу, что сильной боли у меня нет. Она была первые два дня. Сейчас иногда слегка стреляет в пятке, ноет периодически. Но все терпимо. А вот правая нога, которая не сломана, стала болеть. Видимо, из-за того, что нагрузка исключительно на нее идет», — передал он.

Травму Сергей Соседов получил на улице, возвращаясь домой после бассейна. Тогда он сам объяснял случившееся так:

«Я очень быстро хожу, будто летаю. Подвернул ногу. Наверное, в моем возрасте уже этого делать нельзя».

