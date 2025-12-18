Лукашенко: комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Обсуждения по данному вопросу велись с декабря 2024 года.

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.

«Первые позиции оборудованы ракетным комплексом „Орешник“, он у нас со вчерашнего дня (17 декабря — Прим. ред.) и заступает на боевое дежурство», — сказал Лукашенко в обращении.

Москва и Минск начали обсуждение по поводу установки «Орешника» в Белоруссии в декабре 2024 года. Тогда Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с данной просьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать. Президент Белоруссии добавил, что европейцы заняли «очень глупую позицию», обещая Зеленскому бесконечную помощь, но не имея для этого достаточных ресурсов.

Политик отметил, что разрешить кризис быстро, как того хотят в Вашингтоне, вряд ли получится. И об этом Лукашенко предупреждал президента США Дональда Трампа. При этом глава республики убежден, что Москва как раз настроена на скорейшее урегулирование конфликта.

