Российские ученые придумали способ защитить пенсионеров от мошенников

Разработка должна помочь пожилым людям быстрее раскрывать обман и критичнее оценивать подозрительные ситуации.

Ученые Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского разработали когнитивный тренажер, предназначенный для пожилых людей и направленный на повышение устойчивости к мошенническим схемам. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказала директор института, доктор биологических наук Мария Ведунова.

Эксперт сообщила, что разработка должна помочь пенсионерам быстрее распознавать обман и более критично оценивать подозрительные ситуации.

По ее словам, тренажер стимулирует зоны мозга, отвечающие за обработку нестандартной информации и принятие решений. В результате у пользователей снижается доверчивость, а мозг начинает работать активнее, что делает человека менее уязвимым для сторонних манипуляций. Методика ориентирована на развитие критического мышления — ключевого навыка при столкновении с попытками обмана.

Разработка создана в рамках программы развития науки и технологий и прошла первичное тестирование с участием добровольцев старше 60 лет. Команда ННГУ готовится к запуску серийного производства тренажера совместно с промышленными партнерами в настоящее время.

На фоне роста числа подобных инициатив в МВД до этого сообщали, что в 2025 году россияне чаще всего становятся жертвами мошенников при переводе средств на «безопасные счета», инвестициях в криптовалюту, переходе по фишинговым ссылкам и при внесении предоплаты за товары и услуги.

