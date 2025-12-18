Под грохот петард: саммит ЕС в Брюсселе проходит на фоне массовых беспорядков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Долматов; 5-tv.ru

Киеву нужно закрыть дыры в бюджете, но деньги европейцев нужны не только режиму Зеленского.

Как дальше спонсировать Украину, в эти минуты обсуждает Евросоюз. В столице Бельгии проходит саммит лидеров ЕС. И на повестке — кража российских активов, ведь собственных денег на нужды Киева у Европы не осталось. Но ряд стран против хищения средств нашей страны. И пока в здании идут дебаты, на улицах разгораются массовые беспорядки. Баталии, которые развернулись по всему Брюсселю, покажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Под грохот петард — оглушительные взрывы. Они хотели войны — они ее получили. Артподготовка к саммиту, десятитысячное фермерское войско в наступлении. Не толпа, а корневая Европа на передовой схватки с еврочиновниками. Лидерам приходится пробираться сквозь огонь и густой черный дым от горящих покрышек, уповая на спецназ и водометы, которые пытаются дать жесткий отпор демонстрантам.

Особенно Макрон приезжает в полном замешательстве и срывается на журналистов: тыкают в него микрофонами.

Тракторная блокада саммита и одиночные, буквально, партизанские вылазки в цветах российского флага.

«Зачем размещать ракеты на Украине? Зачем размещать столько ракет так близко к границе с Россией? Зачем? Русские правы», — сказал житель Бельгии.

Они забрасывают свои власти тем, что сами произвели. Картошка, сладкая редька, яйца. В ответ полиция разгоняет протестующих из шлангов, подключенных к зданию Европарламента.

Холодный душ демократии и облака слезоточивого газа. Но каждый залп протестующих как напоминание: европейские улицы тоже умеют «утверждать повестку». Но внутри и без фермеров есть, кому взять в заложники всю Европу.

«Мы обязаны найти решение сегодня. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, я его в этом абсолютно поддерживаю, что никто из нас не покинет заседание без готового решения по финансированию Украины на ближайшие два года. Один из двух вариантов мы должны выбрать», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Именно Киеву нужно закрывать дыры в бюджете. Борьба за один и тот же европейский кошелек и спор про приоритеты: почему миллиарды снова на Украину и оборону, а не на защиту и свой собственный государственный протекционизм.

«Такой вид открывается прямо из окон Евросовета, куда съехались лидеры. Саммит на фоне беспрецедентного народного гнева», — отметил корреспондент.

Чтобы государство под названием Украина или то, что от него останется просто работало, нужно 45 миллиардов долларов внешней поддержки на будущий год. Вот почему они сегодня будут из последних уже сил пытаться украсть замороженные российские активы — своих больше нет.

«Вы знаете мою позицию — я хочу, чтобы мы использовали замороженные российские активы для этой цели. Я не вижу лучшего варианта, чем этот. У меня сложилось впечатление, что мы можем достичь соглашения», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Очередная пропагандистская акция Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, которые постоянно выступают с жесткой линией против России. Говорят о необходимости подготовки к войне и о том, что „мы должны стоять на стороне Украины любой ценой“. Все это — лозунги и пропаганда, которые юридически не выдерживают критики и нанесут ЕС колоссальный ущерб», — сказал эксперт по вопросам международной политики Дитер Райниш.

И все больше стран это осознает. К традиционной европейской фронде Венгрии и Словакии присоединились уже Чехия, Италия, Франция. Не считая, что и премьер Бельгии, страны, где хранится большая часть активов, встает на дыбы.

И США настойчиво требуют оставить суверенные деньги России в покое, чтобы дать шанс переговорному процессу.

«Я думаю, что вопрос о замороженных активах „мертв“, верно? Есть достаточно стран-оппонентов, чтобы сформировать блокирующее меньшинство. Так что, я думаю, этот вопрос уже неактуален», — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но, кажется, все может выйти из-под контроля, даже американского. Учитывая, как шепчутся внутри Евросовета сегодня некоторые, прикрывая рты, чтобы до итогового решения никто ничего не смог даже по губам прочитать.

