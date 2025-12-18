Супруга актера Сагдуллаева: в отношениях один из партнеров должен уметь уступать

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У избранницы артиста есть четкая позиция по вопросу официального союза.

Супруга актера и режиссера Рустама Сагдуллаева Марина Кисина поделилась взглядами на семейную жизнь и дала советы молодым парам. Об этом она рассказала в новом выпуске проекта журналиста Соряна (Сурена Каграманова. — Прим. ред.) «Сорян, поехали» на RUTUBE.

По ее словам, один из ключевых факторов долгого и устойчивого брака — отказ от постоянного соперничества между супругами и борьбы за лидерство.

К тому же Кисина отметила, что в отношениях один из партнеров должен уметь уступать, и чаще всего эту роль берет на себя женщина. Она подчеркнула, что попытки доказывать личное превосходство разрушают союз, поскольку мужчины по природе своей сильные личности, а соревнование внутри семьи неизбежно ведет к конфликту и распаду брака.

«Самое главное, я женщинам всем могу сказать: вовремя закрыть рот. Просто потому, что кто-то должен уступить. <…> Мужчины — сильные натуры. И если мы начнем меряться своей силой, он своей, то все, брака нет», — поделилась мнение Марина.

Отдельно Марина порассуждала про тему измен. Она провела жесткую границу между слухами и реальным предательством. По словам Кисиной, домыслы и сплетни не имеют значения, однако факт измены, подтвержденный напрямую, для нее недопустим. В таких ситуациях, как она подчеркнула, компромиссов быть не может, как и оправданий, особенно когда речь идет о предательстве или насилии.

При этом сам Рустам Сагдуллаев поделился историей зарождения своих отношений с супругой. При первой встрече артист сразу увидел внешнее сходство девушки с итальянской и американской певицей и актрисой Роминой Пауэр.

«Мне было 37 лет. Она мне понравилась, была похожа на Ромину Пауэр. Я ей записки писал и через дочку своего друга передавал. Марина их брала, не читая, рвала и бросала…» — признался артист.

Марина — тогда молодая девушка, ей был 21 год, — без особой радости приняла ухаживания взрослого мужчины.

«Господи, ну уйди, дяденька, отодвинься. Тем более ты актер. Еще дальше отодвинься», — сказала Кисина, вспоминая первые мысли о будущим муже в тот момент.

Однако Рустам не сдавался и проявлял знаки внимания Марине на протяжении трех лет.

«Она говорила: „Актеры все бабники, все пьющие“. И меня это так взяло. Три года я ухаживал. Тихо-тихо, да влюбился», — рассказал Сагдуллаев.

В дальнейшем Марина все же по-другому взглянула на актера. Она оценила джентльменские качества Сагдуллаева, заметив, что у него «совершенно иное отношение к женщине».

Разговор состоялся в рамках проекта «Сорян, поехали» проекта «Телега Online». Выпуск был снят в Узбекистане — в ташкентском филиале ВГИК и в доме семьи Сагдуллаевых.

