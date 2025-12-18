Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Дональд Трамп рискует ослабить свои позиции, начав военную операцию в южноафриканской стране.

Госсекретарь США Марко Рубио метит в президентское кресло, поддерживая жесткую политику президента Трампа против Венесуэлы. Таким мнением с EADaily поделился политолог Алексей Пилько.

У Вашингтона есть лишь один шанс в борьбе с южноафриканским государством — провести быстрые воздушные атаки, вынудив президента Николаса Мадуро отказаться от власти.

Но если Трамп все-таки решится начать активные боевые действия против Венесуэлы, его политические противники, как среди демократов, так и среди республиканцев увидят в этом возможность ослабить позиции нынешнего лидера.

По мнению Пилько, президент США понимает ситуацию, но остается зависимым от того, что до него доносят советники и помощники — а эти данные могут и не вполне соответствовать действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы.

