Последняя попытка спастись: о чем говорит одежда погибших в Помпеях

Фото: www.globallookpress.com/Werner Forman

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые археологические данные показывают: люди пытались защититься от стихии тем, что было под рукой.

Новое исследование жертв извержения Везувия проливает свет на последние попытки жителей Помпей спастись от надвигающейся катастрофы. Ученые пришли к выводу, что многие погибшие надели плотные шерстяные туники и плащи, надеясь уберечься от падающего пепла, камней и ядовитых газов. Об этом пишет Daily Mail.

Работу провела команда Университета Валенсии, проанализировавшая гипсовые слепки тел, сохранившиеся в слоях вулканического пепла. По мнению исследователей, такая одежда была не случайным выбором, а отчаянной попыткой защитить тело в условиях экстремальной опасности.

Руководитель исследования, профессор археологии Льоренс Алапонт, отметил, что плотные ткани могли служить примитивным барьером от горячих газов и теплового воздействия, а также от каменистых обломков, сыпавшихся с неба.

Что рассказали гипсовые слепки

Фото: www.globallookpress.com/BAO

Ученые изучили 14 гипсовых слепков, обнаруженных в некрополе Порта Нола в 1975 году. В четырех случаях удалось четко определить структуру ткани и тип одежды. Анализ показал, что речь идет о грубой шерсти — одном из самых доступных и распространенных материалов в Римской империи.

По словам Алапонта, большинство погибших носили два слоя одежды: шерстяную тунику и накидку. Это говорит о том, что люди либо готовились к неблагоприятным погодным условиям, либо сознательно усиливали защиту тела в момент извержения. Примечательно, что одинаковые следы тканей были зафиксированы как у слепков, найденных внутри домов, так и у тех, кто находился на улице.

Август или октябрь: спор о дате катастрофы

Литография, изображающая Везувий в разгар извержения. Фото: www.globallookpress.com/Science Museum

Результаты исследования усилили давнюю дискуссию о том, в каком месяце произошло извержение Везувия в 79 году нашей эры. Традиционно считается, что катастрофа случилась 24 августа — эта дата основана на письмах Плиния Младшего. Однако теплый августовский климат плохо сочетается с массовым использованием теплой шерстяной одежды.

Картина «Последний день Помпеи», 1830–1833 гг. Масло, холст. Карл Брюллов. Фото: www.globallookpress.com

Алапонт указал, что наличие плотных плащей может свидетельствовать о более прохладной погоде, характерной скорее для осени. Эту версию поддерживают и другие находки: осенние фрукты, следы работающих печей, а также ферментирующее вино в долиях — крупных глиняных сосудах для хранения.

Масштаб катастрофы

Гипсовый слепок тела жертвы извержения Везувия в Помпеях, Италия. Фото: www.globallookpress.com

Извержение Везувия стало одним из самых разрушительных в истории. Столб пепла и газа поднялся на высоту до 34 километров, а пирокластические потоки с температурой до 500 градусов уничтожили Помпеи, Геркуланум и соседние города. Люди гибли мгновенно, а их тела оказывались погребенными под слоями пепла, который со временем создал естественные «формы», позднее заполненные гипсом археологами.

Фото: www.globallookpress.com/Mary Evans Picture Library

Исследователи подчеркивают, что новые данные не меняют общего понимания трагедии, но добавляют ей человеческое измерение: жители Помпей до последнего момента пытались спастись, используя самые простые и доступные средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.