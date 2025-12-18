Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

Он начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Государственная дума (ГД) приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ опубликован в электронной базе законопроектов ГД.

С 1 сентября 2026 года граждане России смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.

Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физических лиц, которые отказываются участвовать в подобных играх. Данное заявление не может быть отозвано, а сам срок отказа должен составлять не менее 12 месяцев.

В документе также нужно указать реквизиты банковского счета. Это нужно, чтобы перечислить человеку деньги, которые он поставил при заключении пари на не наступившие события. Или же человек выиграл пари, но не получил деньги до введения самозапрета.

Таким образом, «отказников» запрещено пускать в игорные заведения, а также заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше или направлять им рекламу азартных игр.

