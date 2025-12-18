Умер британский модельер Энтони Прайс

Фото: legion-media/Victor Watts

Британский модельер Энтони Прайс, придумавший уникальный стиль для рок-музыканта Дэвида Боуи и группы Duran Duran, скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

«Умер новаторский британский модельер Энтони Прайс в возрасте 80 лет», — говорится в публикации.

Причина смерти модельера не уточняется.

Энтони Прайс родился в Йоркшире в 1945 году и переехал в Лондон в начале 1960-х годов, чтобы учиться в Королевском колледже искусств. Прайс одевал рок-музыканта Мика Джаггера, а также был стилистом у группы Roxy Music.

В 1990-х Прайс начал работать с Камиллой Паркер-Боулз и продолжал одевать ее даже после того, как она стала герцогиней Корнуолльской, а затем королевой.

Последний показ Прайс провел в Лондоне в ноябре 2025 года.

