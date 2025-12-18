«Ничтоже сумняшеся»: Лавров про критику США со стороны Урсулы фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Глава МИД РФ обратил внимание на позицию американской администрации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что был удивлен «непосредственностью» высказываний главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая публично призвала США не вмешиваться в «европейскую демократию». Соответствующее заявление дипломата опубликовали на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава ЕК также подчеркнула, что именно избиратели должны определять, кто станет лидером, и никакая внешняя сила не вправе влиять на этот процесс.

«Потом она (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) еще добавила: «Именно избиратели решают, кто лидер, и никто другой не должен вмешиваться». Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся, эти люди выдают такие «сентенции», — привели его слова в заявлении МИД РФ.

К тому же глава МИД РФ обратил внимание на позицию США, которые, по его оценке, больше не стремятся поддерживать демократию в том виде, как ее трактуют в Европе. В качестве примера он сослался на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, посоветовавшего лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому провести выборы в стране.

Лавров назвал происходящее проявлением «электорального неоколониализма» Запада, подразумевающего вмешательство во внутренние процессы суверенных государств с использованием политических и информационных инструментов.

Заявления Лаврова прозвучали на фоне недавних слов Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы представляет прямую угрозу безопасности стран Европы. Глава Еврокомиссии также допустила, что бессрочная заморозка российских активов в ЕС может повлиять на ситуацию вокруг Украины и в самой Европе.

При этом ранее Лавров называл действия Евросоюза (ЕС) одной из ключевых угроз глобальной стабильности. Он напомнил о том, что в истории Европа не раз становилась источником масштабных кризисов.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о влиянии милитаристской риторики на руководство ЕС, а президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, однако предупредил о последствиях в случае агрессии против РФ.

