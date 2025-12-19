Песня «Победители» рэпера ST к проекту РЕН-ТВ вышла на всех площадках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Герои трека — военные, спасатели, которые рискуют жизнями ради служебного долга.

Песня рэпера ST (настоящее имя — Александр Степанов) к новому экстремальному проекту РЕН ТВ «Победители» вышла и уже доступна на всех музыкальных площадках.

Исполнитель записал композицию «Победители», посвятив ее героям проекта — тем людям, для которых риск и преодоление трудностей давно стали частью профессии. По словам самого ST, трек получился не о победе любой ценой, а о внутренней силе и достойном пути настоящих чемпионов.

«Эта песня — о мотивации и пути чемпиона. Она рассказывает не о победе любой ценой, а о достойном пути людей, которые ежедневно совершают подвиги, порой сами этого не осознавая», — пояснил артист.

Героями композиции стали врачи, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и военные — те, кто по долгу службы рискует жизнью. Именно эти люди участвуют в испытаниях проекта «Победители», и, как признался ST, ему было важно передать в музыке соревновательную энергию, силу и дух участников.

«Я сознательно избегал отсылок к конкретным профессиям или судьбам. Строка „Герои здесь, они среди нас“ — это метафора. Для этих людей „огонь, вода и медные трубы“ — обычные рабочие будни», — подчеркнул рэпер.

Участники проекта «Победители» — пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники и врачи. В реальной жизни они ежедневно совершают подвиги, но до сих пор оставались в тени.

Сам проект уже назвали самым опасным в истории отечественного телевидения. В нем нет декораций, а участников ждут реальные полосы препятствий, разработанные для спецподразделений, спортивные и тактико-боевые задания на скорость, силу и смекалку. Впервые на телевидении стрельба стала обязательной дисциплиной соревнований.

