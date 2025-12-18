Сильная метель парализовала движение на дорогах Иркутска и области

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roman Denisov; 5-tv.ru

В Хабаровском же крае с последствиями снегопада не справляется даже тяжелая техника.

Сильнейшая метель парализовала движение в Иркутске и области. На дорогах практически нулевая видимость. Увеличилось число аварий.

А в Хабаровском крае местами нельзя не только проехать на машине, но и пройти пешком. С последствиями снегопада не справляется даже тяжелая техника. Местами высота сугробов достигла уровня вторых этажей домов. Жители одного из районов Николаевска-на-Амуре не смогли поехать на работу из-за того, что выезд оказался заблокированным.

Спецтехника сейчас работает и в местном аэропорту. Полеты планируют возобновить в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что в некоторых российских регионах наблюдается острая нехватка зимы. Так, в Петербурге погода стоит совершенно осенняя. Там потеплело до плюс шести градусов, и так будет до конца недели.

А в Сочи даже отложили горнолыжный сезон. Подъемники на трассе «Роза Хутор» должны были заработать в эту пятницу, но запуск перенесли на конец года — там просто не хватает снега.

