Politico: Россия и США могут провести переговоры уже на этой неделе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальных заявлений не сделали еще ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Россия и США могут провести переговоры по украинскому конфликту уже в эти выходные. О потенциальной встрече делегаций в Майами сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

Ни в Кремле, ни в Белом доме официальных заявлений пока не сделали. Ожидается, что представители Вашингтона поделятся результатами, которых удалось достичь на переговорах с Киевом.

После визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале декабря, американские переговорщики несколько раз встречались с украинской делегацией. На этих раундах они требовали от Киева согласиться на территориальные уступки и принять мирное соглашение.

Ранее 5-tv.ru писал, что ящик красной икры из Хабаровского края передали президенту США Дональду Трампу через спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Дальневосточное угощение очень понравилось Уиткоффу, поэтому его передали американскому лидеру на пробу. Сам деликатес произвели на рыбном комбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.