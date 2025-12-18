ФСБ сообщила о задержании 19 помощников спецслужб Украины за два месяца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В ходе операции в 11 регионах изъяты более 40 SIM-боксов и свыше девяти тысяч SIM-карт.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ РФ) задержали 19 граждан России, обслуживавших нелегальные каналы связи, которые использовали украинские спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ 18 декабря.

«В сентябре–октябре вскрыто и пресечено функционирование нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины», — указали в ведомстве.

Задержания прошли в 11 регионах, включая Санкт-Петербург, Дагестан, Ставропольский край и Московскую область. У фигурантов изъяли более 40 SIM-боксов, свыше девяти тысяч SIM-карт и сим-чипов.

Задержанные подозреваются в организации незаконной передачи абонентских номеров и услуг интернет-регистрации за деньги от зарубежных кураторов.

Возбуждены уголовные дела по новым статьям УК РФ 274.3 (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации) и 274.5 (Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса), вступившим в силу 1 сентября 2025 года.

