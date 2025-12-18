«Семья, только семья»: Пригожин о планах на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Первое января всегда становится радостным днем для продюсера и его жены из-за важной семейной даты.

В семье народной артистки России, певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина принято отмечать 1 января как светлый семейный праздник. Об этом Пригожин рассказал 5-tv.ru на Реальной премии MusicBox.

На эту дату выпадает и день рождения их внучки Селины, которой в 2026 году исполнится пять лет.

«Последние пять лет у нас прекрасное 1 января, потому что у нас день рождения Селинки, внучки. Мы всегда радовались, потому что 1 января можно выспаться и выдохнуть после этого марафона (новогодние съемки и гастроли — Прим. ред.)», — заявил артист.

По словам Пригожина, Новый год у них с женой всегда нагружен работой, и важная семейная годовщина на следующий день становится бесценной возможностью отдохнуть в узком кругу.

«Семья, семья, только семья», — ответил продюсер на вопрос о том, как у них с родными принято отмечать важные даты.

Украшать квартиру на новогодние каникулы Пригожин поручает Валерии и другим близким. Елку в доме артиста ставят либо живую, либо искусственную в зависимости от того, каковы планы семьи на ближайшие дни. Если они планируют оставаться в городе, то устанавливается натуральное дерево, а если собираются путешествовать — обходятся синтетической.

