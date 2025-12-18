Туриченко высказался о намерении Джигана сыграть роль в «Мастере и Маргарите»

Исполнитель не был в курсе, что музыкант участвует в пробах.

Участник группы «Иванушки International», певец Кирилл Туриченко прокомментировал возможное участие рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) в экранизации романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Своим мнением певец поделился в беседе с 5-tv.ru на Реальной Премии Music Box.

Исполнитель отметил, что не был в курсе проб музыканта на роль в будущем фильме, однако идея ему показалась любопытной. При этом он уточнил, будет ли участвовать в съемках кинокартины бывшая избранница рэпера Оксана Самойлова.

«А, это что-то будет новое. Мы не знали. Может у Дениса получится. Я не знаю. А Оксана кого будет играть? А, не будет. Прикольно. Да, успехов. Джиган — Воланд, это прикольно. Посмотрим», — отметил Туриченко.

Жена артиста Дарья Тарасова также высказалась в поддержку возможного актерского эксперимента рэпера:

«Почему бы и нет. Посмотрим. Пожелаем ему успеха», — отметила Тарасова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган может появиться в новом фильме по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В видео, опубликованном в соцсети, сам артист подтвердил, что участвует в кастинге на одну из ключевых ролей в проекте федерального телеканала — проходит пробы на роль Воланда.

Интерес к проекту усилился после заявлений голливудского актера и продюсера Джонни Деппа, который сообщил о намерении снять первую англоязычную экранизацию романа. Почти сразу после этого в России также объявили о планах обратиться к знаменитому булгаковскому сюжету. Финальный актерский состав станет известен после завершения кастинга.

