Старше солнечной системы и маскируется под комету? Новые теории о 3I/ATLAS

Таинственное небесное тело изменило цвет под воздействием Солнца.

Ученые и астрофизики продолжают отслеживать движение необычного межзвездного объекта 3I/ATLAS. Недавние наблюдения показали, что он может не соответствовать классическим представлениям о кометах.

Поводом для новых обсуждений стали резкая смена цвета, появление так называемого «антихвоста» и необычная траектория движения. Какие версии выдвигают исследователи — в материале 5-tv.ru.

Старше Солнечной системы

Межзвездный объект 3I/ATLAS под воздействием солнечного тепла приобрел золотистый оттенок, сообщили астрономы. Ранее он менял окраску с красной на зеленую, а теперь — на ярко-золотую по мере приближения к Солнцу. По расчетам специалистов, ближайшую точку к Земле объект пройдет 19 декабря, находясь на расстоянии около 268,9 миллиона километров.

В настоящее время 3I/ATLAS движется по гиперболической траектории из межзвездного пространства. По оценкам ученых, его возраст может достигать 14 миллиардов лет — то есть объект потенциально старше самой Солнечной системы. Необычная смена цвета и наличие гигантского антихвоста, направленного в сторону Солнца и превышающего среднее расстояние от Земли до Луны, стали причиной новых дискуссий о возможной искусственной природе небесного тела.

К Земле несется космический зонд?

Теоретический физик Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге обратил внимание на скорость вещества в антихвосте 3I/ATLAS. По его оценке, она может достигать не менее 130 метров в секунду. Ученый допустил, что подобные выбросы могут иметь технологическое происхождение и быть результатом работы двигателя гипотетического космического аппарата.

«Альтернативой является реактивная струя от технологического двигателя», — заявил Леб.

В то же время в Институте космических исследований РАН подчеркивают, что все наблюдаемые особенности объекта пока укладываются в рамки известных моделей кометной физики. Версия о зонде инопланетной цивилизации там рассматривается как крайне маловероятная и не имеющая убедительных подтверждений.

3I/ATLAS движется уже миллиарды лет

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объект прошел длительную термическую эволюцию у своей родной звезды, после чего миллиарды лет перемещался через межзвездное пространство. Геофизик Стефан Бернс в своем YouTube-канале связал поэтапную смену цвета с «включением» различных слоев вещества.

По его словам, сначала испарялись органические соединения, придавая объекту темно-красный оттенок. Затем начали доминировать соединения никеля и цианида, из-за чего кома стала зеленой, местами с синим отливом. Современный золотистый цвет Бернс объясняет преобладанием пылевых частиц.

В ИКИ РАН также отметили, что столь интенсивная струйная активность вызвала негравитационное ускорение 3I/ATLAS. Высокая скорость делает объект технически недостижимым для перехвата существующими космическими аппаратами.

3I/ATLAS специально маскируется под комету?

Российский астроном Сергей Богачев в комментарии «Комсомольской правде» допустил, что гипотетическая маскировка зонда под комету теоретически возможна, однако оценил вероятность такого сценария как крайне низкую — «примерно как вытянуть белый шар из тысяч черных».

По его словам, до появления новых объективных данных 3I/ATLAS следует рассматривать как естественное небесное тело, случайно оказавшееся в пределах Солнечной системы.

При этом Богачев рассуждает, что гипотетическая сверхцивилизация, изучающая обитаемые миры, могла бы отправлять автоматические зонды к звездам. Такие аппараты, по его мнению, могли бы после выхода к окраинам Солнечной системы тормозить и «прятаться» в оболочках комет, используя пылегазовую среду как естественную маскировку.

«Естественным средством маскировки в таком случае являются кометные комы (оболочки), которые фактически непроницаемы для внешнего наблюдения, и в которых для наблюдения и сбора информации могут быть сделаны технологические окна, не обнаружимые снаружи», — отмечает ученый.

Он добавляет, что сверхцивилизация могла бы не создавать искусственную оболочку, а «оседлать» уже существующую комету на окраинах системы, где, по оценкам астрономов, их насчитываются триллионы. Астероиды, по его словам, подходят для маскировки хуже: размещенное на «голой» скале оборудование было бы легче обнаружить современными средствами наблюдения. Траектория, подобная той, по которой движется 3I/ATLAS, теоретически могла бы быть выбрана для того, чтобы развивающаяся цивилизация не успела перехватить подобный объект.

