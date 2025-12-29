🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 29 декабря. Это день наполненный энергией уверенности и магической музыки судьбы. Лучшее время для созидания.

♈️Овны

Овнам пришло время дать волю своей энергии, но важно направить ее в нужное русло и служить добру, чтобы получить поддержку вселенной.

Космический совет: идите на поводу у порыва души

♉ Тельцы

Тельцам нужно подводить итоги. Сбросьте с себя ношу и расправьте крылья, чтобы подняться к мечте на порыве магии Нового года.

Космический совет: дайте судьбе править

♊ Близнецы



Близнецам стоит дать себе свободно выражать любые идеи. Сегодня для людей вы, как фонарь в темную ночь. Укажите им путь.

Космический совет: оцените важность опыта

♋ Раки

Ракам пришло время обратить внимание на потребности своего сердца. Боль подскажет, куда нужно идти.

Космический совет: холод покажет, где вы нужны

♌ Львы

Львам нельзя зазнаваться. Дарите свою внимательность тем, кому это нужно, и вселенная вернет вам энергию света.

Космический совет: искренность поможет открыть двери

♍ Девы

Девам пора делать смелые шаги. Поддайтесь внутренним порывам и верьте в интуицию опыта и души, так вы встанете на нужный путь.

Космический совет: послушайте шум провидения

♎ Весы

Весам нельзя спешить с выводами. Откажетесь от права судить других людей и станьте для них другом, а не палачом, чтобы обрести покой.

Космический совет: стремитесь к глубокому взаимопониманию

♏ Скорпионы

Скорпионам стоит обратить внимание на компас собственной души. Не бойтесь идти в темноту, там вы найдете больше, чем могли бы пожелать.

Космический совет: отбросьте сомнение сердца

♐ Стрельцы

Стрельцам не стоит бежать от людей. Поверьте в близких и найдите в них верных товарищей, которые не дадут вашей искре потухнуть.

Космический совет: откажитесь от страха

♑ Козероги

Козерогам нельзя загонять себя. Обретите счастье от проделанного пути и похвалить себя за заслуги, никто, кроме вас, этого не сделает.

Космический совет: найдите ценность своей судьбы

♒ Водолеи

Водолеи, не бойтесь инноваций, ваш острый ум сегодня на высоте и позволит с легкостью обуздать новые вершины.

Космический совет: не слушайте тепло прошлого

♓ Рыбы

Рыбам пора прислушаться к мудрости сердца и осознать свои мечты, чтобы придать им форму. Ваши желания не миражи.

Космический совет: встретьтесь со своей судьбой