Фон дер Ляйен призвала ЕС срочно решить вопрос о финансировании Украины

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопрос о деньгах для Киева остается в приоритете

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящий саммит Евросоюза не завершится до тех пор, пока не будет решен вопрос финансирования Украины на следующий год. Об этом она сообщила 18 декабря.

«Никто не уйдет со встречи, пока вопрос о финансировании Украины на следующий год не будет решен», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что в повестке остается тема экспроприации (принудительного изъятия. — Прим. ред.) замороженных в Европе активов России под видом так называемого репарационного кредита Украине.

Ранее 17 декабря, Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе заявила, что активы России, замороженные Евросоюзом, будут заблокированы до тех пор, пока лидеры стран не примут другого решения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России.

