Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края

Дальневосточное угощение очень понравилось спецпосланнику США.

Ящик красной икры из Хабаровского края передали президенту США Дональду Трампу через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом региональное министерство промышленности и торговли написало в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дальневосточное угощение очень понравилось Уиткоффу, поэтому его передали американскому лидеру на пробу.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в ведомстве.

Сам деликатес произвели на рыбном комбинате в поселке Чныррах Николаевского района.

Переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря. Беседа продолжалась свыше пяти часов и закончилась после полуночи. В дипломатическом разговоре обсуждался и мирный план по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма полезные, конструктивные и содержательные.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России.

