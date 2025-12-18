Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Дальневосточное угощение очень понравилось спецпосланнику США.
Ящик красной икры из Хабаровского края передали президенту США Дональду Трампу через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Об этом региональное министерство промышленности и торговли написало в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что дальневосточное угощение очень понравилось Уиткоффу, поэтому его передали американскому лидеру на пробу.
«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в ведомстве.
Сам деликатес произвели на рыбном комбинате в поселке Чныррах Николаевского района.
Переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря. Беседа продолжалась свыше пяти часов и закончилась после полуночи. В дипломатическом разговоре обсуждался и мирный план по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как весьма полезные, конструктивные и содержательные.
Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России.
