Верховный суд РФ не установил недобросовестного поведения Лурье при покупке квартиры Долиной

Факт был зафиксирован в документе.

Недобросовестного поведения покупателя Полины Лурье при заключении сделки с народной артисткой России, певицей Ларисой Долиной, не установили. Об этом написано в материалах Верховного суда РФ, которые опубликованы на сайте.

«При рассмотрении настоящего дела недобросовестного поведения Лурье П. А. при заключении оспариваемых сделок судами установлено не было», — отмечено в документе.

Афера с квартирой Долиной

Речь идет о резонансной истории, получившей широкий общественный отклик летом 2024 года. Тогда Долина заявила, что стала жертвой масштабного мошенничества. По словам артистки, злоумышленники на протяжении нескольких месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы под предлогом «спасения» денежных средств.

После продажи недвижимости вырученные деньги, как утверждается, были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть суммы передана курьеру наличными. Следственные органы оценили причиненный ущерб как минимум в 317 миллионов рублей и возбудили уголовное дело.

Параллельно с расследованием начался гражданский процесс. Суд первой инстанции признал сделку недействительной и вернул Долиной право собственности, а апелляция поддержала это решение. В результате Полина Лурье осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее средств.

Не согласившись с такими выводами, Лурье подала жалобу в Верховный суд. Инстанция отменила решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признала право собственности на спорную недвижимость за покупателем Лурье. Таким образом, прежние судебные акты, возвращавшие жилье певице, утратили силу.

