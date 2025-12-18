В Кремле назвали идеологическую триаду для России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она пришла на смену имперской, которая выражалась как «Самодержавие. Православие. Народность»,

Понятия «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство» в нынешней России пришли на смену прошлой идеологической триаде «Самодержавия. Православия. Народности» имперских времен. Об этом рассказал заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Борис Рапопорт в статье «Политические вызовы России: история и современность» для «Блокнота гражданского просвещения»

По его словам, ряд констант поменялся на новые понятия.

Чиновник определяет указанные понятия так: суверенитет — сосредоточение около лидера и отражение внешних угроз. Традиционное общество заключается в преемственности поколений, следовании традициям и духовно-нравственным ценностям. Социальное государство является защитой граждан в условиях возрастающего неравенства.

При этом Рапопорт отметил, что России нужно опираться на «цивилизованные константы» для принятия решений. В этом случае политика, столкнувшись с угрозами, обретает «антихрупкость».

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал культуру и русский язык как гарантию единства России на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он пояснил, что идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов РФ, так как без русского народа и этноса нельзя представить существование самой страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с Западом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.