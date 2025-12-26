🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 26 декабря, это день, когда стоит стремиться не к бурной, но к спокойной радости и искать уют.

♈️Овны

Овнам нужно разработать стратегию. Прислушайтесь к звездам и наметьте точный маршрут, это лучше, чем слепо бросаться в омут.

Космический совет: бегите от демона нетерпения

♉ Тельцы

Тельцам сегодня стоит искать чего-то простого. Радость, как звёзды в дневной зной, скрыта за суетой.

Космический совет: бойтесь пресыщения

♊ Близнецы



Близнецы в этот день окажутся в шторме собственных мыслей. Сегодня только вы можете помешать себе добиться цели.

Космический совет: прислушайтесь к душе

♋ Раки

Ракам необходимо искать эмоциональный отклик в других. Не тратьте время на тех, кому нет дела до ваших чувств.

Космический совет: найдите место, где расцветете

♌ Львы

Львам стоит опасаться льстецов. Похвала приятна, но за ней может скрываться серьезная опасность.

Космический совет: ищите творческое отражение

♍ Девы

Девам нужно обрести облегчение. Дела и порядок ноша, которую выдержит не каждый, берегите себя.

Космический совет: услышьте песню покоя

♎ Весы

Весам нельзя предаваться меланхолии, ни в коем случае не прокручивайте в голове старые диалоги или сцены, будьте в моменте.

Космический совет: восстановите гармонию в себе

♏ Скорпионы

Скорпионам нужно прислушаться к советам звёзд. Сегодня они могут одарить вас особым прозрением.

Космический совет: верьте собственному сердцу

♐ Стрельцы

Стрельцам нужно одаривать окружающих оптимизмом. Делитесь с ними своими идеями и не бойтесь недопонимания.

Космический совет: свет улыбки - драгоценный подарок

♑ Козероги

Козерогам пришло время взять тайм-аут. Не заполняйте себя, оцените пройденный путь и признайтесь в победах.

Космический совет: закрепите уроки судьбы

♒ Водолеи

Водолеям нужно отдалиться от людей. Побудьте в одиночестве и сфокусируйтесь на своих мыслях, никто не должен вам мешать.

Космический совет: озарения приходят в тишине

♓ Рыбы

Рыбам пора бежать от шума. Займитесь творчеством или заведите душевную и тихую беседу.

Космический совет: берегите тонкость чувств