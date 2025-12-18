Врач бьет тревогу: названы популярные игрушки, опасные для детей

Daily Mail: ребенку не стоит дарить на Новый год машинку на пульте

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Развлечения могут скрывать серьезные риски — особенно для малышей и подростков.

В преддверии Нового года родители по всему миру скупают игрушки, стараясь порадовать детей. Однако специалисты по детскому здоровью и воспитанию предупреждают: некоторые популярные подарки могут быть не просто неудачным выбором, а реальной угрозой для жизни и здоровья ребенка.

Как сообщает Daily Mail, детский физиотерапевт доктор Эллисон Мелл и эксперты по воспитанию назвали категории игрушек, которые они принципиально не рекомендуют покупать детям — независимо от возраста.

Водопоглощающие бусины (Орбизы)

Одну из самых серьезных угроз представляют водопоглощающие игрушки и бусины. Эти крошечные элементы часто продаются как сенсорные или развивающие игры, но при контакте с влагой они способны увеличиваться в десятки раз.

Доктор Эллисон Мелл, основательница проекта Tots On Target, объяснила, что такие бусины могут вырасти внутри организма до 100 раз от первоначального размера. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), зафиксированы тысячи случаев травм, а также как минимум одна смерть ребенка после их проглатывания.

Специалист подчеркнула, что главная опасность заключается в том, что расширяющиеся элементы могут вызвать кишечную непроходимость, которую иногда невозможно обнаружить даже с помощью рентгена. Особенно уязвимы ползающие младенцы и маленькие дети, которые исследуют мир и тянут в рот все, что попадается под руку.

Магнитные игрушки

Не менее тревожной категорией эксперты называют магнитные конструкторы и игрушки с мелкими магнитами. Доктор Мелл напомнила о недавнем отзыве Crayola Pip-Cube, в котором обнаружилось, что магниты могут легко отсоединяться.

По ее словам, если ребенок проглотит сразу несколько мощных магнитов, они могут притянуться друг к другу через стенки кишечника, вызывая тяжелые и потенциально смертельные внутренние повреждения. Как и в случае с водяными бусинами, особую опасность такие игрушки представляют для малышей, которые постоянно находятся на полу и тянут предметы в рот.

Неизвестные бренды и мелкие детали

Эксперт по воспитанию Эмили Гринберг, соучредитель Joy Parenting Club, обратила внимание на еще одну проблему — игрушки от непроверенных производителей.

Она отметила, что небрендированные или сомнительные товары могут быть изготовлены из небезопасных материалов или иметь дефекты конструкции. По ее мнению, родителям стоит отдавать предпочтение проверенным брендам и внимательно изучать маркировку и возрастные рекомендации.

Гринберг также указала на опасность игрушек с мелкими бусинами и деталями, которые легко отламываются и могут быть проглочены.

Детские печи и наборы для выпечки

Отдельно эксперты выделили игрушечные печи и наборы для выпечки, ориентированные на детей. Несмотря на их популярность и внешнюю «безобидность», такие устройства могут сильно нагреваться.

По словам Гринберг, если ребенок дотронется до нагревательного элемента или горячего противня, это может привести к серьезным ожогам. Особенно опасны такие игрушки при отсутствии постоянного контроля со стороны взрослых.

Машинки на пульте

Опасности не заканчиваются с возрастом. Даже игрушки, рассчитанные на более старших детей, могут быть травмоопасными. Радиоуправляемые машинки, по словам Гринберг, часто имеют мелкие колеса, антенны или другие элементы, которые могут сломаться во время игры.

Для малышей такие детали представляют риск удушья, а для детей постарше — опасность порезов из-за острых краев. Эксперт советует родителям осматривать игрушки перед тем, как дать их ребенку, и не передавать модели со съемными деталями младшим детям.

Электросамокаты и электровелосипеды

Особую тревогу у врачей вызывают электросамокаты и электровелосипеды, которые все чаще дарят подросткам. Доктор Мелл сослалась на исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско, согласно которому с 2017 по 2022 год число травм, связанных с электровелосипедами, удваивалось ежегодно, а количество травм от электросамокатов росло на 45% в год.

По словам специалиста, высокая скорость этих устройств приводит к большому числу переломов и травм головы. При этом стандартные велосипедные шлемы не всегда рассчитаны на силу удара, возникающую при падении с электросамоката или электровелосипеда.

Общая проблема всех опасных игрушек

Доктор Мелл подчеркнула, что у всех перечисленных подарков есть общий фактор риска: дети не способны самостоятельно защитить себя от последствий их использования.

Речь идет о проглатывании предметов, которые расширяются или притягиваются друг к другу, а также о транспортных средствах, скорость которых превышает возможности детских рефлексов и защитного снаряжения.

Специалист советует родителям строго следовать возрастным рекомендациям, учитывать особенности развития ребенка и помнить, что дети познают мир через прикосновения, движение и эксперименты — иногда опасные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.