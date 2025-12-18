ФСБ задержала студентку колледжа по подозрению в попытке теракта в Волгодонске

Фото, видео: 5-tv.ru

Девушка направлялась к зданию городской администрации с взрывным устройством, приготовленным по заданию украинских спецслужб.

В Волгодонске сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку колледжа, подозреваемую в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства 18 декабря.

Девушка была задержана в центре города, в районе парка «Юность», в 12:30, когда направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком».

«В рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», — сообщили в ФСБ.

По словам задержанной, рюкзак был изъят из тайника на окраине города, и к 13:00 она должна была доставить его ко входу в администрацию для передачи некоему чиновнику. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.

Ранее, 16 декабря, ФСБ также предотвратила диверсию на нефтепроводе «Дружба» в Липецкой области, задержав четырех подростков, действовавших по заданию украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ сорвала подготовку теракта в исправительной колонии Ростовской области.

