Откровения изменщика: как мужчина годами скрывает любовницу от жены

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Состоятельный британец не считает, что совершает что-то плохое.

Состоятельный мужчина, работающий в сфере корпоративных финансов, рассказал, что его двойная жизнь однажды оказалась под угрозой из-за, казалось бы, мелочи — рождественской подарочной бирки. Его историю рассказывает Daily Mail.

По его словам, если бы подпись, предназначенная для любовницы, случайно оказалась на подарке жены, это могло бы привести не только к разводу, но и к серьезным репутационным и карьерным последствиям. Он подчеркивает, что именно бытовые детали представляют наибольшую опасность для тех, кто скрывает измены: не встречи и не поездки, а подарки, курьеры и невинные ошибки персонала.

Почему он сам не покупает подарки

Фото: 5-tv.ru

Мужчина объясняет, что никогда не занимается ни покупкой, ни упаковкой подарков — это задача его ассистентов. Однажды бывшая помощница подписала коробки наклейками «жена» и «любовница», чтобы не перепутать адресатов. Он утверждает, что заметил это вовремя, но до сих пор не уверен, была ли это небрежность или намеренная провокация.

После этого, по его словам, он стал особенно ценить осторожность и молчаливую лояльность сотрудников, считая их ключевыми участниками своей тщательно выстроенной системы.

Десять лет с любовницей и четкие правила

Фото: 5-tv.ru

Мужчина рассказал, что изменяет уже много лет. Его нынешние отношения с любовницей длятся около десяти лет. Женщина значительно моложе, сопровождает его в поездках и принимает финансовую поддержку как часть негласного соглашения.

Он прямо говорит, что в этих отношениях нет иллюзий: он обеспечивает комфорт, подарки и путешествия, она не требует большего и не претендует на его семейную жизнь. Среди покупок — украшения, дизайнерская обувь, сумки, бытовая техника и даже дорогостоящее спортивное оборудование.

Отдельные счета и продуманная логистика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Чтобы избежать подозрений, у него есть отдельный банковский счет, к которому жена не имеет доступа. Все крупные покупки оформляются так, чтобы не пересекаться с семейными расходами. Он признается, что даже звонки от курьеров требуют продуманного объяснения, и иногда приходится импровизировать, чтобы не вызвать вопросов.

По его словам, финансовая независимость внутри брака — важнейший элемент сокрытия измен.

Два Рождества и один официальный праздник

Фото: 5-tv.ru

Рождество он всегда проводит с семьей. С любовницей праздник отмечается заранее — в начале декабря. Обычно это короткий отпуск в спа-отеле, обмен подарками и совместное время без обязательств.

Он подчеркивает, что такой формат давно стал привычным и не вызывает стресса, поскольку все заранее спланировано. Жена, по его словам, привыкла к частым «корпоративным мероприятиям» в декабре и не задает лишних вопросов.

Что он думает о браке и верности

Фото: 5-tv.ru

Говоря о жене, мужчина описывает брак как стабильный и функциональный. Он считает, что супруга уверена в нем и не подозревает об изменах. Если у нее возникают сомнения, он, по собственному признанию, легко их снимает, апеллируя к логике и комфорту их жизни.

Он утверждает, что не испытывает чувства вины и считает измену естественной частью жизни успешного мужчины. По его мнению, верность — не врожденное качество, а социальное ожидание, с которым он не согласен.

Единственный страх и отсутствие раскаяния

Мужчина признает, что единственное, чего он действительно боится, — это случайное разоблачение, особенно в праздники, когда возрастает риск мелких ошибок. При этом он подчеркивает, что не собирается менять образ жизни.

По его словам, уже много лет он спокойно проводит Рождество в кругу семьи, уверенный, что подобную двойную жизнь ведут многие мужчины, просто не все готовы говорить об этом открыто.

