Украденное детство: похищенную в три года женщину нашли спустя десятилетия

Она исчезла из Кентукки в начале 1980-х.

Женщина, пропавшая в США в раннем детстве более 40 лет назад, была найдена живой, а ее мать теперь обвиняется в похищении ребенка. Об этом пишет People.

Мишель Ньютон было всего три года, когда 2 апреля 1983 года она исчезла вместе с матерью, Деброй Ли Ньютон. По данным офиса шерифа округа Джефферсон, Дебра тогда сообщила мужу, Джозефу Ньютону, что уезжает в Джорджию — якобы ради новой работы и подготовки дома для всей семьи. Женщина уехала раньше, взяв с собой дочь, а отец должен был присоединиться позже. Этого так и не произошло. Мать и ребенка больше никто не видел.

Власти считают, что Дебра Ньютон незаконно увезла дочь и скрывалась с ней долгие годы. Поиски длились десятилетиями, а сама Дебра в какой-то момент была включена в список самых разыскиваемых ФБР по делам о родительских похищениях. Дело несколько раз приостанавливали и возобновляли. В 2000 году расследование фактически закрыли из-за отсутствия зацепок, а в 2005-м Мишель исключили из национальных баз данных пропавших детей. Даже повторное обращение родственников в 2016 году не дало результатов.

Перелом произошел лишь в 2025 году, когда информатор опознал женщину, живущую во Флориде, как Дебру Ньютон. По данным полиции, она много лет проживала под другим именем — Шэрон Нили — и была замужем.

Дебру Ньютон арестовали во Флориде по ордеру из Кентукки. Ей предъявлено обвинение во вмешательстве в вопросы опеки над ребенком. На записи с нагрудной камеры, опубликованной полицией, видно, как женщина удивлена визитом правоохранителей и сначала не понимает, что речь идет именно о ней. Уже после разъяснений она заявила, что не считает себя виновной.

Самым неожиданным оказалось то, что Мишель, которой сейчас 46 лет, все это время не знала, что в детстве считалась похищенной и находилась в розыске. Она выросла под другим именем и не подозревала о своей настоящей истории.

После ареста матери Мишель впервые воссоединилась с отцом. Джозеф Ньютон рассказал журналистам, что десятилетиями не терял надежды и хранил дочь в своем сердце. Встречу с ней он описал как эмоциональный и почти нереальный момент, сравнимый с тем, как будто он снова увидел ее младенцем.

По словам самой Мишель, сейчас ее главная цель — поддержать обоих родителей и попытаться помочь семье пройти через этот этап, чтобы все участники истории смогли двигаться дальше и начать процесс исцеления.

Дебра Ньютон предстала перед судом в Луисвилле и была освобождена под залог, внесенный родственником. Пока не сообщается, есть ли у нее адвокат, представляющий ее позицию публично.

