Отмена не удалась: в Париже началась Неделя российского кино

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди представленных картин — российско-китайская работа «Красный шелк».

Безуспешность попыток Европы отменить русскую культуру подчеркивает триумф нашего кинематографа во Франции. Неделя российского кино началась в Париже с аншлага. Всего на показ привезли пять фильмов.

В посольстве России подчеркнули, что французский зритель истосковался по хорошему кино. И есть запрос на самые разные жанры: от русской классики и до приключенческих боевиков.

«Буквально недавно вместе с посольством Китайской Народной Республики мы представляли фильм „Красный шелк“. Эта была такая мини-сенсация для Парижа. Зал был полный», — рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Кинокартину «Красный шелк» привезли на фестиваль после успешной презентации в Париже в октябре. Детектив, снятый при участии Национальной Медиа Группы, сначала завоевал любовь в России и Китае, а теперь покоряет европейских зрителей.

На фестивале представят также историческую драму, романтическую комедию и многое другое. Все ленты показывают на русском языке с французскими субтитрами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.