Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

На опере Чайковского в Париже — солдаут, а западные зумеры восхищаются Достоевским.

Похоже, что тренд на запрет «неудобной культуры» в Европе подходит к концу. Пока Брюссель на эмоциях старался игнорировать русскую классику, вопреки политической конъюнктуре она вновь собирает аншлаги, становится предметом дискуссий и источником вдохновения. А в какой-то степени и умело спрятанным протестом несогласных с воинственной политикой ЕС. Русские названия на европейских афишах изучила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Какие бы запреты на все русское ни изобретали брюссельские чиновники, не отпускает западных соседей христианский психологизм Достоевского и с новой силой завораживает драма Анны Карениной. «Евгений Онегин» вновь вошел в западноевропейский чат.

«Я познакомился с „Евгением Онегиным“, когда учился в театральной школе. Я прочитал пьесу на английском и был полностью захвачен не только сюжетом, но и персонажем. Подготовка к фильму впервые позволила мне соприкоснуться с русской культурой, была поездка в Россию, поездка в имение Пушкина в Михайловском. Это невероятно сложное произведение под этим покровом простоты», — поделился актер и режиссер Рэйф Файнс.

Голливудский тяжеловес Рэйф Файнс в свое время сыграл самого Онегина в одноименном фильме. Все, конечно, помнят каноническую сцену на катке с Татьяной — Лив Тайлер.

А теперь вот ставит оперу Чайковского в парижской Гранд Опера. Постановка открывает новый сезон 2026 года. Идеальный мэтч гениальной музыки и сюжета на все времена — равно новый театральный блокбастер.

Ожидаемо солдаут. А это уже Ла Скала, замахнулась на Шостаковича и «Леди Макбет Мценского уезда». Билетов тоже не найти.

«Все началось в 1972 году, когда мне было 19. Мне посчастливилось присутствовать на репетициях оперы Шостаковича, я был буквально потрясен. Здесь Шостаковичу нужно было музыкально показать пустоту женщины, разочарованной жизнью, находящейся на грани полного отчаяния», — сказал дирижер Риккардо Шайи.

Риккардо Шайи, кстати, тот самый дирижер, который в 2022-м отстоял премьеру «Бориса Годунова» несмотря на протесты проукраинских активистов. Отбивать у ослепленных повесткой приходится и русский экзистенциализм, за это отвечает Эмир Кустурица.

«Началась подготовка к фильму, который называется „Как я не снял ‚Преступление и наказание‘“. Это, может быть, самое лучшее кино», — рассказал кинорежиссер и актер Эмир Кустурица.

Достоевский вообще западным зумерам зашел, особенно пришлась по душе пронзительная повесть «Белые ночи». Оказалось, о такой любви девчонки и мечтали.

Бессмысленный и тусклый свет, тот, что от фонаря возле аптеки, буквально гипнотизирует итальянцев.

«Величие Блока единодушно признано, и существует постоянная потребность вновь знакомить итальянскую публику с его произведениями, выпуская новые переводы», — отметила переводчик Марилена Реа.

В южном полушарии, как и положено, свои русские кумиры. Что, если герои Толстого заговорят на сленге австралийского диалекта английского языка, задал себе вопрос блогер и переводчик из Мельбурна. И сел за «Войну и мир». Сейчас уже пошел третий том. Стримы про Наташу Ростову каждую неделю собирают тысячи зрителей.

«Наташа — такая обычная и неподвластная времени девушка-подросток. Наверное, она мой любимый персонаж в «Войне и мире». Она веселая и очаровательная. Толстой просто взрывает мой мозг. Мне нужен смайлик типа «я схожу с ума», — отметил блогер Андер Луи.

Монетизация русской классики идет на ура. На «Амазоне» вольный перевод романа-эпопеи разлетается в темпе мазурки на балу екатерининского вельможи. Из этой перспективы вельможи современные, те, что придумывают искусственные антироссийские конструкции, лишь неудобная деталь, оттеняющая глобальный интерес ко всем оттенкам русской души.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.