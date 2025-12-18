Тусклый утренний свет может запускать биологические механизмы депрессии

Фото: 5-tv.ru

Даже несколько дней жизни в полутьме способны изменить гормональные ритмы.

Несколько дней, проведенных при мягком утреннем свете, могут спровоцировать у взрослых биологические изменения, характерные для депрессии. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в Journal of Psychiatric Research.

В эксперименте приняли участие 20 молодых людей без психических заболеваний. В течение пяти утренних сессий они находились либо при тусклом освещении около 55 люкс с теплым спектром, либо при ярком свете — порядка 800 люкс с холодным оттенком. В остальное время участники вели привычный образ жизни. Исследователи анализировали гормональные показатели по слюне и моче, отслеживали структуру сна и оценивали субъективное самочувствие.

У участников, начинавших день в условиях слабого света, зафиксировали сбои циркадных ритмов. Вместо естественного снижения вечером уровень кортизола у них повышался, а продолжительность сна сокращалась примерно на полчаса. Кроме того, глубокий медленноволновой сон смещался на более поздние фазы ночи. Подобное сочетание — высокий вечерний кортизол и задержка глубокого сна — давно рассматривается как один из устойчивых биологических маркеров депрессии. Параллельно испытуемые отмечали ухудшение настроения и усиление сонливости.

В группе, которая подвергалась яркому утреннему освещению, подобных изменений не наблюдалось: гормональные циклы и структура сна оставались близкими к физиологической норме. Авторы подчеркивают, что депрессивноподобные сдвиги возникали именно из-за недостатка света, без воздействия стрессов или внешних жизненных факторов.

Исследователи отмечают, что привычное домашнее или офисное освещение по утрам часто оказывается слишком слабым для нормальной настройки биологических часов. Регулярное пробуждение в полумраке мозг может воспринимать как затяжной «зимний сумрак», постепенно перестраивая гормональную систему и сон в сторону, повышающую риск депрессивных состояний. В связи с этим ученые призывают рассматривать утренний свет как важный элемент профилактики нарушений настроения — как на уровне личных привычек, так и при проектировании жилых и рабочих пространств.

