Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент подвел итоги первого года работы своей администрации.

Соединенные Штаты еще год назад находились в состоянии упадка, однако за последнее время ситуация радикально изменилась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к нации. Трансляцию речи вел телеканал Fox Business.

«Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев», — сказал Трамп.

Как пояснил президент, обращение было посвящено итогам работы администрации. По его словам, за 11 месяцев команда Белого дома добилась большего, чем любая другая администрация в истории США. Он отметил, что границы страны находятся под надежной защитой, инфляцию удалось остановить, цены снизились, а заработные платы выросли.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидает экономический бум. Отдельно он подчеркнул успехи в борьбе с наркотрафиком, указав, что объемы поставок наркотиков морским путем сократились на 94% за время его пребывания у власти.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Дональд Трамп в ближайшее время может объявить о начале военной операции против Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.