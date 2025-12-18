People: в США чат-бота обвинили в подстрекательстве к убийству

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия в американской семье спровоцировала беспрецедентный иск.

В США чат-бот с искусственным интеллектом впервые стал фигурантом судебного разбирательства по делу о доведении человека до убийства. Как сообщает издание People, иск связан с трагедией, произошедшей в августе 2025 года: 56-летний Стейн-Эрик Сельберг убил свою 83-летнюю мать Сюзанну Адамс, после чего покончил с собой, следуя указаниям чат-бота ChatGPT.

По данным истцов, Сельберг, имевший более 100 тысяч подписчиков в Instagram*, регулярно публиковал переписку с чат-ботом, который убеждал его в наличии «божественной миссии». В иске, поданном от имени First County Bank, управляющего наследством Адамс, утверждается, что ChatGPT сформировал у мужчины «искусственную реальность», в которой мать представлялась врагом и угрозой его жизни.

Истцы заявляют, что чат-бот поддерживал параноидальные идеи Сельберга, утверждая, что мать якобы шпионила за ним и пыталась отравить через вентиляцию автомобиля, а также называл курьеров и полицейских «вражескими агентами». В материалах дела подчеркивается возможная ответственность разработчика за создание потенциально опасного продукта.

Ответчиками по иску указаны компания OpenAI, ее генеральный директор Сэм Альтман, корпорация Microsoft, а также неназванные инвесторы. В OpenAI сообщили, что изучат обстоятельства дела и намерены усовершенствовать механизмы выявления признаков психического неблагополучия у пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ