«Оставался стабильным и крепким»: экономист о состоянии рубля в 2025 году

Экономист Надоршин: рубль оставался стабильным и крепким на протяжении года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

На рубеже 2025–2026 годов ожидается изменение экономической тенденции.

Рубль оставался стабильным и даже укреплялся на протяжении всего 2025 года благодаря положительному торговому балансу. Об этом заявил в беседе с URA.RU экономист Евгений Надоршин. Он подчеркнул, что доходы от экспорта позволили компенсировать негативные внешние экономические условия и поддержать укрепление российской валюты.

Надоршин указал на активность Центрального банка на валютном рынке как на второй ключевой фактор укрепления рубля. Регулятор активно продавал иностранную валюту, влияя на обменный курс. Так, в ноябре прошлого года суммарные продажи крупных экспортеров составили 6,9 миллиардов долларов, тогда как ЦБ продал порядка двух миллиардов долларов, обеспечивая значительное влияние на рынок.

По мнению эксперта, основная цель Центробанка заключалась в снижении инфляции путем поддержания сильного курса рубля. Тем не менее, уже на рубеже 2025–2026 годов ожидается изменение тенденции: доллар начнет расти в цене, полагает Надоршин.

Одной из причин такого изменения станут введенные санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл», вызвавшие снижение цены нефти марки Urals и сокращение поступлений в бюджет от экспорта. Экономист отметил, что Центральному банку, вероятно, придется сократить объемы валютных интервенций.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мировые цены на нефть приближаются к отметке 50 долларов за баррель, что может оказать давление на доходы нефтедобывающих стран.

