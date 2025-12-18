«Начинаем сходить с ума»: Ольга Бузова об окончании года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Певица напомнила о своем излюбленном совете, как оставаться бодрым при загруженном графике и недосыпе.

Конец года можно назвать суматошным. Всегда надо успеть завершить до праздника все дела, подготовить подарки родным и близким и не забыть остановить в Новый год этот порочный круг дел. Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью 5-tv.ru на Реальной Премии Music Box пожелала всем «держаться» и напомнила, что праздник не за горами, и совсем скоро отдохнет вся страна.

«Конец года, мы все потихонечку начинаем сходить с ума, мы все в небольшом шоке, но мы, мои хорошие, держимся, держимся, потому что нас всех ждет 1 января! Этот тот день, когда можно выключить мозг, отключить будильники, включить, конечно же, Бузову и насладиться тишиной. Поэтому декабрь — прекрасный месяц», — поддержала своих подписчиков селебрити.

Певица снова решила поделиться своим излюбленным советом: чтобы меньше испытывать стресса от загруженного графика и недосыпа, нужно кому-то «поныться». Тогда обязательно станет легче.

«В этом месяце мне помогает то, что я не стесняюсь и ною. Вот я приехала сегодня на съемку, я поныла, поныла своему визажисту, поныла своим подписчикам, всем рассказала, как я не выспалась, и мне так легче стало. Всем пожаловалась, что всю ночь не спала, и легче стало. Поэтому держимся, прекрасный месяц для вас, для нас, для артистов, все расписано по минутам, мы работаем каждый день», — добавила Бузова.

