Штрафы за перевозку детей в машине без автокресла увеличат в полтора раза

Родителям за такое нарушение придется заплатить до пяти тысяч рублей, таксистам — до 200 тысяч.

В России увеличат штрафы за неправильную перевозку детей в машинах. Так, родители, которые забудут про автокресло, теперь заплатят в полтора раза больше — до пяти тысяч рублей, а вот таксисты — до 200 тысяч.

Эксперты неоднозначно оценивают такие изменения, считая, что водители такси теперь будут отказываться от такой категории заказов. Напомним, дети до семи лет в салоне должны находиться только в автокресле. Если ребенок старше, то допускается перевозить его на заднем пассажирском сиденье, но только в пристегнутом виде.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, россиянку оштрафовали за гирлянду в виде елки на машине. В Новосибирске инспекторы остановили машину и вынесли водительнице предписание снять гирлянды до 23 декабря. В противном случае ее ждет двойное наказание.

Также 5-tv.ru рассказал о штрафах за «праздничные» нарушения — такие, как распитие шампанского на улице, запуск фейерверков во дворе или шумные гуляния во дворе.

