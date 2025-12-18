Сознательные граждане: вопросы на прямую линию с Путиным отправляют даже дети

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

На прямую линию приходят самые разные вопросы: от бытовых проблем до внешнеполитической ситуации. Самым популярным способом обратиться к президенту по-прежнему остаются телефонные звонки. С работой волонтеров, которые обрабатывают сотни подобных обращений, познакомился корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Почти два миллиона голосов: вопросы и конкретные проблемы. В кол-центре «Народного фронта» из личных историй их превращают в повестку главного разговора с президентом страны.

Волонтеры не просто фиксируют обращения — здесь их моментально запускают в работу.

Жители Екатеринбурга пожаловались на закрытие единственного в районе перинатального центра. Обращаться за помощью теперь приходится за десятки километров.

«Раньше здесь была выписная комната, „парковка для аиста“ есть — такое объявление, соответственно, здесь много счастливых историй начинается, когда появляются новые люди, жители города Екатеринбурга. Сейчас, вы видите, все закрыто, как будто тут вообще никакой жизни нет», — показал инспектор «Народного фронта».

А это уже Ярославская область. Проблему с качеством воды местные власти годами пускали на самотек.

«Осадок песок, прямо песок. Скотина, наверное, не будет пить такую воду, а мы пьем ее. К кому только не обращались», — пожаловалась местная жительница Любовь Ухтомова.

Задача, казалось бы, совсем не федеральная. Но без волшебного импульса муниципальные власти часто не хотят шевелиться. Ускорение придают редакторы программы «Итоги года с Владимиром Путиным». На самые болезненные вопросы реагируют безотлагательно.

«Сразу несколько сигналов поступило из Санкт-Петербурга и Кемерово. Жители обращают внимание на отсутствие льготных препаратов, жизненно необходимых препаратов», — рассказала руководитель исполкома ОНФ в Ярославской области Оксана Каменецкая.

Медицина, образование, льготы, стипендии — тематика поступающих вопросов самая разная. От внешнеполитических до бытовых. Жители небольших деревень по всей стране жалуются на недоступность банковского обслуживания.

«Уже пришли такие обращения из Республики Чувашия, Самарской области, Саратовской, Ростовской областей. Жалуются на то, что совсем нет банкоматов, и когда приходит пенсия, пенсионерам приходится ездить за десятки километров, чтобы снять деньги и потом рассчитываться, потому что в деревнях не во всех магазинах есть терминалы для расчета», — сообщила руководитель исполкома ОНФ в Хакасии Ксения Буганова.

Несмотря на глобальную цифровизацию, самым популярным способом обращения по-прежнему остается телефонный звонок, и, хотя все вопросы гарантированно пойдут в работу, голос живого оператора, а не робота вызывает максимальное доверие.

Лидеры по активности — Москва, Петербург, Краснодарский край. Но география — вся Россия. Новый звонок — каждые три секунды. Нагрузка на операторов колоссальная: и не только физически.

«У нас есть кабинет психолога, это для операторов, для всех, кто работает на прямой линии. В свободное время мы можем обратиться и проработать какие-то моменты, если были сложные звонки», — рассказал оператор кол-центра Егор Шестаков.

По статистике на прямую линию в основном обращаются женщины 55+. Но не только они.

«Молодежь у нас от 14 до 35. Бывает, звонят и ребята помладше. Буквально школьники начальной школы. Они серьезно звонят, обращаются, и это уже осознанные граждане нашей страны», — отметил оператор кол-центра Савелий Радомский.

Оперативный анализ данных наглядно рисует портрет жителей страны с их потребностями и проблемами. Так, молодежь до 18 лет больше всего волнуют информационные технологии (17%), а для граждан от 19 до 35, среди которых много молодых семей, главный вопрос, ожидаемо, — квартирный.

Обрабатывать звонки волонтерам, как и в прошлом году, помогают ветераны СВО. Для многих это новый этап реабилитации. Обратиться к президенту также можно по смс, через форму на сайте программы и в социальных сетях.

Уже после окончания прямой линии все обращения станут для чиновников дорожной картой общенациональных задач.

