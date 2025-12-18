Райская жизнь наступила: на Маршалловых островах ввели безусловный базовый доход

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

На Маршалловых островах впервые в мире запустили национальную программу безусловного базового дохода в качестве поддержки населения. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал министр финансов страны Дэвид Пол.

Теперь каждый гражданин будет получать раз в квартал около 200 долларов США (примерно 800 долларов в год). Эта инициатива направлена на смягчение последствий роста стоимости жизни.

Первые выплаты произвели еще в ноябре. Граждане могут выбрать способ получения средств. Так более 60% жителей предпочли банковский перевод. Криптовалютный эквивалент выбрали всего 12 человек.

Как подчеркнул министр, несмотря на небольшой размер выплаты, это не приведет к массовым увольнениям, а, напротив, повысит и укрепит моральный дух населения. Кроме того, такая финансовая поддержка со стороны государства сможет замедлить отток населения. Всего в стране проживают порядка 40 тысяч человек.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Маршалловы острова в 2023 году продлили договор о свободной ассоциации с США до 2043 года. Штаты же выделили финансовую помощь государству в обмен на «эксклюзивный военный доступ» к их территориям.

