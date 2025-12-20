То ли вкусно, то ли грустно: ТОП-8 самых жутких блюд на Новый год со всего мира

Фото: 5-tv.ru

В мировой кухне немало, деликатесов которые режут слух своим названием, а при одном только их виде морщится лицо. Стоит ли пробовать?

Новогодний стол в России, как правило, одинаков в большинстве домов: на столе обязательно будет стоять тот самый «праздничный» салат, или просто оливье, селедка под шубой и мимоза. Традиционными будут бутерброды с икрой, селедка с луком и, конечно, холодец с хреном. Однако привычные нам по вкусу блюда для зарубежных стран могут показаться чем-то очень странным и несочетаемым.

Но ведь так работает и в обратную сторону. В мировой кухне можно найти немало блюд, которые режут слух названием, а при их упоминании морщится лицо. 5-tv.ru составил список самых жутких блюд других стран, которые принято подавать к новогоднему столу.

Италия

В Новый год в Италии принято подавать Котекино и Дзампоне. Котекино представляют собой большие домашние свиные колбаски, нашпигованные шкурой, жиром и специями, которые варят и запекают около трех часов. Его подают с чечевицей.

Это блюдо зародилось на Севере Италии. Жирность блюда символизирует достаток и изобилие, поэтому, угощая друг друга этой колбасой, итальянцы желают «внезапно разбогатеть», а тем, у кого есть финансовые сложности — улучшить свое положение.

Маленькая круглая чечевица еще со времен Древнего Рима считалась ценным подарком из-за своей формы, напоминающей маленькие золотые монетки, что, как верят итальянцы, благоприятствует богатству и процветанию.

Блюдо поизощреннее — это Дзампоне — фаршированная передняя свиная ножка. По рецепту, ее готовят из нижней части ноги, или «копыта». Внешнюю оболочку свиной ноги нашпиговывают фаршем из шкварок, лопатки, щеки и рульки, смешанными со специями. Мешок из ноги зашивается так, чтобы сохранить форму, затем готовится в печи, потом сушится.

У этого блюда есть свое ритуальное место в новогоднем застолье: оно подается сразу после полуночи и каждого угостившегося этим яством ждет прогресс и успех в делах. И, вероятно, немножко ожирения.

Польша

Селедка в сметане — это одно из любимых закусочных блюд поляков, традиционно подаваемое в Сочельник и на Новый год. По рецепту рыбное филе заливается смесью сливочного масла, лимонного сока, соли и перца. Затем добавляется сметана, мелко нарезанный лук-шалот, немного уксуса или горчицы.

После этого селедку оставляют мариноваться на некоторое время, чтобы ароматы смешались. Затем выкладывают слоями в специальную посуду вместе с луком и заливают сверху оставшейся заправкой.

Селедка в сметане символизирует богатство и плодородие наступившего года, поскольку рыба считается символом удачи и благополучия. В Польше для исполнения желания нужно в первые двенадцать секунд нового года съесть кусочек сельди. Причем чем острее она будет, тем выше шансы, что загаданное осуществится.

Швеция

Однажды кулинарный критик и автор книги «Человек, который ел все» Джеффри Стейнгартен назвал лютефиск «оружием массового поражения», которое ни на что не похоже, вызывает самые сильные эмоции и отправляет «в нокаут».

Лютефиск или «рыба-желе» — традиционное блюдо из трески, морской щуки или сушеного и соленого сига, которое можно увидеть на новогоднем столе в Швеции и других скандинавских странах. Блюдо славится характерным запахом, отдающим гнилью, а также непривлекательным видом и структурой: рыба получается полупрозрачной и имеет консистенцию желе.

Приготовление рыбы весьма необычное: ее вымачивают в щелочном настое древесной золы в течение нескольких дней. Это делают для того, чтобы придать рыбе желейную структуру. Перед подачей ее жарят или запекают.

Норвегия

От этого блюда простой русский человек вряд ли будет в восторге. С приятным мясным ароматом, но ужасающим при этом виде — это Смалахове — традиционное западно-норвежское блюдо из бараньей головы, изначально подававшееся перед Рождеством. Особенно его любят готовить в регионе Вестланн.

Смалахове готовят из голов молодых ягнят или овец, разделив напополам, после чего удаляют глаза и мозг. После этого замачивают в воде на два дня. Затем голову солят, сушат и коптят, отваривают несколько часов и подают с брюквой или картофелем.

Чтобы съесть смалахове, необходимо осторожно срезать кожу с головы, а мясо удалить с черепа. Глаза, язык и мозг считаются деликатесами.

В старину это было обычным деревенским блюдом, которое готовилось крестьянами зимой. Сейчас же смалахове чаще всего ассоциируется с такими праздниками как День Всех Святых и Рождество.

Гренландия

Суровая жизнь в арктическом климате отразилась и на кулинарных традициях Гренландии. Так, например, на праздничном столе коренного населения инуитов можно встретить маттак.

Оно представляет собой сырую кожу и подкожный слой китового мяса, преимущественно нарвала или белухи, которую затем нарезают и подают небольшими кусочками. Гурманы говорят, что по вкусу напоминает кокос. Надо признать, фантазия у них хорошо работает. Все это местные жители запивают травяным чаем, иногда с добавлением кусочков сала.

На праздничном столе интуитов также можно увидеть и кивиак — тюлень, внутрь которого помещают чаек, гагарок или других морских млекопитающих. Тюленью тушу покрывают маслом, чтобы отпугнуть мух. Затем ее закрывают и замораживают в снегу или льду на срок от трех месяцев до года.

За этот период бактерии ферментируют внутренности птиц, создавая своеобразный ферментированный продукт. Затем тушу тюленя подвергают термической обработке.

Острова Фиджи

Если традиционный новогодний стол надоел, можно смело отправлять на острова Фиджи. Блюдо, которое там считается деликатесом, с непривычки может показаться настоящим испытанием и вызвать брезгливость.

Настоящей «изюминкой» местной кухни считается блюдо балоло, которое готовят из морских червей зеленого цвета, обжаривая или запекая в печи с пряностями.

ЮАР

На Новый год на юге Африки принято готовить мопане (гусеницы определенного вида моли). Они получили это название от дерева Мопане, которое растет на засушливых ландшафтах Намибии, Ботсваны и Южной Африки.

В мопане содержится большее количество белка, чем в курице и говядине. Местные жители едят их засушенными в качестве закуски или замачивают и готовят, подавая с соусом.

Еще одно странное и пугающее блюдо — «улыбки» — традиционное южноафриканское кушанье, основным ингредиентом которого является голова овцы.

Мех опаляется, а губы животного оттягиваются назад, образуя гротескную улыбку, благодаря чему блюдо получило название «смайлик».

Голову овцы подают с небольшим количеством соли, а мясо легко отрывается руками, потому что очень нежное.

Мексика

Традиционным новогодним и рождественским блюдом в Мексике считаются куколки тутового шелкопряда. Гусеницы обматывают себя прочной, тонкой шелковой нитью, образовывая кокон. Прежде чем у них появятся в коконе крылья и ножки, гусениц отваривают и удаляют кокон, а затем мясо обжаривают.