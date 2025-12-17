Долина отказалась предоставить справку из психдиспансера на суде

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Нежелание отдать документ на рассмотрение артистка передала через представителя.

Народная артистка России, певица Лариса Долина не стала предоставлять суду справку о том, что не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказала адвокат покупателя ее квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире программы на федеральном телеканале.

По словам юриста, соответствующее ходатайство было заявлено на предварительном судебном заседании. Однако, как утверждает Свириденко, через представителя артистка отказалась выполнять это требование.

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом», — заявила адвокат.

Афера с квартирой Долиной

Судебные разбирательства проходят в рамках громкой истории с квартирой Долиной, которая получила широкий общественный резонанс летом 2024 года. Тогда певица заявила, что стала жертвой масштабного мошенничества. По ее версии, неизвестные в течение нескольких месяцев оказывали на нее психологическое давление, убедив продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения средств. Полученные деньги были переведены на «безопасные счета», а часть суммы передана курьеру наличными.

По данным следствия, ущерб по делу составил не менее 317 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, а параллельно развернулся гражданский процесс по оспариванию сделки. Суд первой инстанции вернул Долиной право собственности на квартиру, а апелляционные инстанции признали это решение законным. В результате покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и без уплаченных средств.

После этого Лурье обратилась в Верховный суд России, который отменил решения нижестоящих судов и признал право собственности на спорную квартиру за ней. Это произошло 16 декабря.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лурье высказалась о планах заселения в бывшую квартиру Долиной.

