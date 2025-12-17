Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету Венесуэлы

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Он раскритиковал громкие высказывания американского лидера о «принадлежности» венесуэльских ресурсов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету страны из-за заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщило издание El Universo.

В ходе разговора южноамериканский лидер осудил «эскалацию угроз» Вашингтона и раскритиковал громкие высказывания Трампа о «принадлежности» венесуэльских ресурсов. Он назвал их «опасными и нарушающими международное право».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон предупредил о вероятном объявлении войны со стороны США Венесуэле. По данным источника, это может произойти в процессе запланированного обращения Дональда Трампа к нации. Оно ожидается 17 декабря в 21:00 (18 декабря в 05:00 по московскому времени).

Стоит отметить, что президент Николас Мадуро, преемник Чавеса, продолжает линию своего предшественника, обвиняя США во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

Вашингтон неоднократно критиковал правительство Мадуро за нарушение прав человека и демократических норм. США ввели ряд экономических санкций против Венесуэлы, включая запрет на покупку венесуэльской нефти и заморозку активов государственных компаний, что ухудшило экономическое положение Венесуэлы, вызвав дефицит многих товаров и гиперинфляцию.

