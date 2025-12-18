На хайпе и везде: Илья Гуров о новой роли Джигана в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все больше медийных личностей пробует себя в новых сферах.

Рэпер Джиган может найти себя в актерской сфере, потому что находится сейчас на пике популярности. Таким мнением поделился певец Илья Гуров в интервью 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Наши Голоса».

Отвечая на вопрос корреспондента о том, как он относится к тому, что Джиган пробуется на роль Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты», Гуров заявил, что благодаря участию в классической кинокартине, он может привлечь поклонников рэпа.

«Ну, я считаю, что талантливый человек талантлив во всем. Джиган сейчас на волне, на хайпе, он сейчас везде. Он сначала говорит одно, потом говорит другое, и его речи разлетаются на цитаты. Поэтому я думаю, что это очередной классный информационный вброс, и, если это выйдет в крутую профессиональную деятельность, и очень многие поклонники рэпа пойдут смотреть классику из-за того, что там снялся Джиган, это здорово» — отметил Гуров.

Также певец добавил, что Джиган сможет найти себя в актерском поприще, потому что обладает достаточной фактурностью и эмоциональностью. Гуров подчеркнул, что сейчас многие медийные личности пробуют себя в каких-то новых сферах, исполняя свои заветные мечты.

«Он медийный человек. У нас очень много медийных людей пробуют себя в разных сферах. Я всегда за то, чтобы человек развивался, если его мечта — сыграть в кино и у него есть такая возможность, почему нет?», — резюмировал певец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Джиган пробуется на роль Воланда в новой экранизации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом он рассказал в своем блоге. Джиган записал «куржочек», в котором и признался, что готовится к пробам именно на исполнение роли этого персонажа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX