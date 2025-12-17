Владимир Путин появится в эпизоде мультсериала «Простоквашино»
Первые кадры уже опубликованы.
Президент России Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино». Его участие подтверждено для новогодней серии проекта, о чем сообщили в студии «Союзмультфильм», представив первые кадры с участием главы государства.
На опубликованном изображении нарисованный Путин стоит рядом с классическими героями анимационной истории — Дядей Федором, котом Матроскиным, псом Шариком, почтальоном Печкиным и другими персонажами.
Путин с героями мультфильма.
В студии уточнили, что эпизод с президентом РФ станет частью праздничного выпуска.
Про планы включить образ российского лидера в сюжет мультсериала до этого рассказывала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Анимационный сериал «Простоквашино» выходит с 2018 года и является перезапуском популярного советского проекта. По состоянию на июнь 2025 года было создано шесть сезонов.
В озвучивании персонажей задействованы известные актеры: голос коту Матроскину подарил артист Антон Табаков, пса Шарика озвучивали актеры Гарик Сукачев, Павел Деревянко и Никита Волков, а почтальона Печкина — артист Иван Охлобыстин. В проекте участвуют и другие известные артисты.
В обновленной версии мультсериала появились и новые персонажи. Среди них, в частности, Тама-Тама — фантазийное существо, напоминающее помесь белки и кенгуру, наделенное разумом.
Над созданием «Простоквашино» работают несколько режиссеров, среди которых Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова и многие другие представители анимационной индустрии.
Ранее, писал 5-tv.ru, «Союзмультфильм» предложил создать образ Путина в «Простоквашино».
