Непростой презент: адвокат о способах возращения денег за подарочный сертификат

Получить средства обратно можно в любой момент, если указанные при покупке сроки еще действуют.

Подарочный сертификат не лишает потребителя права вернуть деньги, даже если он был получен как сюрприз. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала адвокат Надежда Борзенко.

Как пояснила юрист, подарочный сертификат фактически является формой предоплаты за товары или услуги, которые выберут позже. Деньги вносятся заранее, а окончательная сделка совершается в момент использования сертификата. Именно поэтому владелец сертификата вправе отказаться от него и потребовать возврат средств.

Как вернуть средства

Борзенко уточнила, что вернуть деньги можно в любой момент, если сертификат действует. Это не зависит от причин его обладателей и от того, был ли он куплен лично или получен в подарок. При этом, если срок действия сертификата истек, то право требования сохраняется в пределах общего срока исковой давности — трех лет.

Потребитель может вернуть как всю сумму, так и неиспользованный остаток номинала. Для этого необходимо направить продавцу письменное заявление о возврате аванса, а деньги должны быть перечислены в течение десяти календарных дней. Отсутствие кассового чека, по словам Борзенко, не может служить поводом для отказа, поскольку сам сертификат подтверждает факт оплаты.

Помимо этого, адвокат подчеркнула, что частые формулировки вроде «сертификат возврату не подлежит», «сгорает после окончания срока» или «номинал должен быть использован за один раз» противоречат закону. Такие условия, исходя из Закона «О защите прав потребителей», признаются недействительными, поскольку действуют против права покупателей.

Если продавец отказывается возвращать деньги

В случае отказа магазина принять сертификат к оплате, изменения условий его использования или невозврата денег потребитель вправе направить письменную претензию.

«В случае игнорирования требования или получения отказа по истечении десяти дней после подачи претензии, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру», — пояснила адвокат.

Эти органы могут провести проверку, обязать продавца вернуть средства и привлечь его к административной ответственности. Рассмотрение таких обращений занимает до 30 дней и не требует оплаты.

К тому же защитить права можно в судебном порядке. Срок обращения в суд составляет три года с момента, когда стало известно о нарушении, например с даты отказа в возврате средств. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины и могут требовать не только возврат номинала сертификата, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования добровольно.

Эксперт отметила, что при банкротстве или ликвидации компании держатели сертификатов могут быть включены в реестр кредиторов третьей очереди. Однако вероятность фактического возврата денег в таких случаях, как правило, невысока. Больше шансов у владельцев сертификатов с денежным номиналом, поскольку такие обязательства рассматриваются как обычный долг, а не привязка к конкретной услуге или товару.

