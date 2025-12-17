«Это будет скоро»: Лурье о планах заселения в бывшую квартиру Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Верховный суд России закрепил право собственности за предпринимательницей.

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной предпринимательница Полина Лурье заявила, что намерена в ближайшее время заехать в жилплощадь, право собственности на которую за ней закрепил Верховный суд России. Об этом она рассказала в эфире программы федерального телеканала.

«Как только появится возможность. Надеюсь, это будет скоро», — заявила Лурье.

Также девушка согласилась с предложением ведущего устроить новоселье и пригласить на него команду передачи и всех, кто ее поддерживал.

Афера с квартирой Долиной

История вокруг квартиры Ларисы Долиной получила широкий общественный резонанс летом 2024 года. Тогда певица заявила, что стала жертвой сложной мошеннической схемы. По ее словам, злоумышленники в течение нескольких месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы под предлогом сохранения средств. Впоследствии деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть суммы передана курьеру наличными.

Следствие оценило общий ущерб как минимум в 317 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Параллельно Долина попыталась оспорить сделку купли-продажи в гражданском порядке. Суд первой инстанции восстановил ее право собственности на квартиру, а вышестоящие суды признали это решение законным, в результате чего Полина Лурье лишилась и недвижимости, и уплаченных за нее средств.

После этого покупательница обратилась в Верховный суд с требованием пересмотреть дело. Высшая судебная инстанция отменила решения нижестоящих судов и признала право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры.

